Anđela se ne razdvaja od zvezdana: Ne krije sreću što je pored njega - mazi ga, sve je zaboravila što joj je radio

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić odlučili su večeras da jedno drugom daju još jednu šansu.

Njihovo pomirenje iznenadilo je mnoge, pogotovo nakon svega što joj je on radio posle raskida, dok se čini da se Anđela Đuričić i te kako smirila nakon današnjeg obrta u njihovom odnosu. Ona je, naime, razgovarala sa Zvezdanom Slavnićem, da bi on skinuo duks, a ona legla tik pored njegove glave i mazila ga. Po svemu sudeći, ona je uživala dok je ležala pored njega, iako je tvrdila da ni do kakvog kontakta sa njim neće doći nakon njegove prevare sa Majom Marinković.