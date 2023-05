Oblačno i kišovito – temperatura do 18 stepeni

Vreme u zemlji biće oblačno i kišovito, ali će biti i sunčanih perioda. Temperatura do 18 stepeni.

Iako će biti manje oblaka nad Srbijom u odnosu na jučerašnji dan, ponesite kišobrane i jakne, jer se očekuju pljuskovi i niža temperatura. Sunčani periodi ipak očekuju se u većem delu zemlje. Jutarnja temperatura od četiri do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 18. U Beogradu će biti umereno oblačno vreme, a uveče i vetrovito. I u sredu se očekuje oblačno i kišovito vreme, ali će biti nešto topliji dan, s temperaturom do 20 stepeni.