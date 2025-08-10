"Zbog naoružanih huligana": Policija u poslednji čas zabranila "Prajd karavan" u Kruševcu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
"Zbog naoružanih huligana": Policija u poslednji čas zabranila "Prajd karavan" u Kruševcu

Neposredno pred održavanje protesta u sklopu akcije "Prajd karavan" u Kruševcu, koje je juče bio zakazan za 20.30 časova na Trgu fontana, organizatori su od policije obavešteni da je skup zabranjen.

Udruženje "Da se zna!" je obavešteno da je na mestu gde je zakazana akcija "bio okupljen veliki broj huligana i navijača koji su nosili predmete opasne po život", zbog čega policija nije mogla da im osigura bezbednost. "Udruženje 'Da se zna!' najoštrije osuđuje odluku Policijske uprave Kruševac da zabrani Prajd karavan. Nedopustivo je da policija i Grad Kruševac pokleknu pred huliganima i zabrane mirno javno okupljanje uredno prijavljeno u skladu sa zakonom. PU
