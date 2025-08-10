Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu zbog bezbednosnih rizika

Serbian News Media pre 24 minuta
Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu zbog bezbednosnih rizika

Prajd karavan, koji je planiran da se održi u Kruševcu, nije stigao do tog grada jer im je policija saopštila da ne može da im garantuje bezbednost.

Bojan Lazić, izvršni direktor organizacije “Da se zna”, izjavio je da je policija obavestila organizatore da se grupa huligana, naoružanih opasnim predmetima, sprema da dođe na skup. Lazić je za N1 potvrdio da su huligani zaista bili na Trgu fontana i da su napali i povredili njegove koleginice iz “Peščanika”. Naglasio je da je policija dužna da obezbedi javno okupljanje i da su oni skup uredno prijavili. “Mi smo upozoravali na ovaj scenario nedelju dana pre ovoga,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Stefanović ("Da se zna!"): Prijavili smo pretnje, policija u Kruševcu nije shvatila ozbiljnost situacije

Stefanović ("Da se zna!"): Prijavili smo pretnje, policija u Kruševcu nije shvatila ozbiljnost situacije

Insajder pre 44 minuta
Prajd karavan juče u Kragujevcu, u Kruševcu policija sprečila okupljanje zbog bezbednosti učesnika

Prajd karavan juče u Kragujevcu, u Kruševcu policija sprečila okupljanje zbog bezbednosti učesnika

Blic pre 1 sat
Lazić: "Prajd karavan" nije stigao do Kruševca, na trgu nas čekali huligani

Lazić: "Prajd karavan" nije stigao do Kruševca, na trgu nas čekali huligani

N1 Info pre 2 sata
„Prajd karavan“ nije stigao do Kruševca, na trgu ga čekali naoružani huligani

„Prajd karavan“ nije stigao do Kruševca, na trgu ga čekali naoružani huligani

Nova pre 2 sata
Udruženje Da se zna: Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu zbog huligana

Udruženje Da se zna: Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu zbog huligana

NIN pre 3 sata
Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu

Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu

Glas Šumadije pre 7 sati
"Zbog naoružanih huligana": Policija u poslednji čas zabranila "Prajd karavan" u Kruševcu

"Zbog naoružanih huligana": Policija u poslednji čas zabranila "Prajd karavan" u Kruševcu

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKruševacPeščaniksrbija

Društvo, najnovije vesti »

Stručnjaci kritikovali savete influensera za navodno bolji san, objavljene na društvenim mrežama

Stručnjaci kritikovali savete influensera za navodno bolji san, objavljene na društvenim mrežama

Beta pre 4 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

RHMZ izdao hitno upozorenje – temperature do 40 stepeni

Jugmedia pre 4 minuta
Ovo mnogi pogrešno rade: Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put

Ovo mnogi pogrešno rade: Ovako bi trebalo da se uključujete na auto-put

Blic pre 14 minuta
Pojačan intenzitet saobraćaja, na granicama promenljivo vreme zadržavanja

Pojačan intenzitet saobraćaja, na granicama promenljivo vreme zadržavanja

RTS pre 19 minuta
Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Insajder pre 4 minuta