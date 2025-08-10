Policija zabranila Prajd karavan u Kruševcu zbog bezbednosnih rizika

Prajd karavan, koji je planiran da se održi u Kruševcu, nije stigao do tog grada jer im je policija saopštila da ne može da im garantuje bezbednost.

Bojan Lazić, izvršni direktor organizacije “Da se zna”, izjavio je da je policija obavestila organizatore da se grupa huligana, naoružanih opasnim predmetima, sprema da dođe na skup. Lazić je za N1 potvrdio da su huligani zaista bili na Trgu fontana i da su napali i povredili njegove koleginice iz “Peščanika”. Naglasio je da je policija dužna da obezbedi javno okupljanje i da su oni skup uredno prijavili. “Mi smo upozoravali na ovaj scenario nedelju dana pre ovoga,