Danas oblačno i malo svežije: Kiša u dva kraja Srbije

U Srbiji u utorak umereno do pretežno oblačno i svežije, u većini predela suvo, dok se slaba kiša očekuje u južnim i istočnim predelima. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12°C, maksimalna dnevna od 14 do 20°C. U Beogradu u utorak umereno do pretežno oblačno i svežije. Očekuje se suvo. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, posle podne i uveče u skretanju na istočni i