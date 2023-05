"Doneću bombu u školu i sve rešiti": Uhapšen mladi Piroćanac

M. A. (19) se sumnjiči da je pretio profesoru jedne srednje škole u Babušnici da će doneti bombu u školu i "sve rešiti“ nakon što ga je profesor upozorio da povede računa o izostancima

Policija u Pirotu uhapsila je M. A. (19) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je pretio profesoru jedne srednje škole u Babušnici da će doneti bombu u školu i "sve rešiti“ nakon što ga je profesor upozorio da povede računa o izostancima. Policija u pretresu njegovog stana nije pronašla bilo kakve eksplozivne naprave, ni oružje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz