Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, do 20 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim i grmljavnom.

Vetar umeren i jak, jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 11 °C, najviša dnevna od 13 do 20 °C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar umeren i jak, povremeno i sa udarima olujne jačine, jugoistočni. Najniža temperatura oko 11 °C, najviša dnevna oko 17 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno