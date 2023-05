Sveže jutro, vetar i kiša! Nastavlja se jesenje vreme usred maja, za vikend stiže promena - Evo kada se vraća sunce

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 21°C na jugu Srbije, u Vranju.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 21°C na jugu Srbije, u Vranju. Srbija: U petak promenljivo vreme uz smenu kraćih sunčanih i dužih oblačnih perioda sa kratkotrajnom kišom povremeno i uz lokalne pljuskove ponegde. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, a u ostalim krajevima slab južni ili istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do