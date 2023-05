U Srbiji danas mestimično kiša, vrlo jak vetar

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima ponegde s grmljavnom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar ;- košava, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i s udarima olujne jačine, a povremeno i s orkanskim udarima do 24 metara u sekundi. Najniža temperatura biće od sedam do 11 stepeni Celzijusa, a najviša od 13 do 20 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno s udarima olujne jačine. Najniža temperatura će biti oko