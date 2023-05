Auto-škole tvrde da bi cena obuke vozača trebalo da bude bar 130.000 dinara

Obuka vozača u auto-školama u Srbiji za kandidate je oduvek bila skupa, dok je za one koji ih obučavaju trenutna cena neodrživa i smatraju da bi trebalo da iznosi najmanje 130.000 dinara.

Međutim, kako za Biznis.rs kaže Mladen Rašeta, sekretar Privredne komore auto-škola Srbije, ni cena obuke od 95.000 dinara, koliko trenutno iznosi u proseku, nije mala u odnosu na ostale cene u Srbiji. Ipak, on procenjuje da bi trebalo da iznosi najmanje oko 130.000 dinara, da bi auto-škola mogla da opstane. „Nama niko ne brani da podignemo cenu obuke, i većina auto-škola koje drže do kvaliteta i želi da je podigne, ali ne mogu to da urade jer ima i onih koji drže