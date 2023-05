Kako je izgledao nastup Luka Blacka u finalu Evrovizije (VIDEO)

Predstavnik Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji, Luke Black, izveo je svoj nastup u Liverpulu.

Luke Black je nastupio na sceni na finalnoj večeri pod rednim brojem pet. Hello? 🦞 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023 Luka je dobio ogroman aplauz publike. The Serbian pop alchemist has awoken 🇷🇸 #Eurovision pic.twitter.com/B3nd3ONLdj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023 Pogledajte deo nastupa koji je objavljen na zvaničnom Tviter profilu Pesme Evrovizije. Finale ovogodišnje Evrovizije gledajte na Youtube kanalu: