U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, saopšptio je danas Repuiblički hidrometeorološki zavod.

Ujutro u Negotinskoj Krajini, pre podne na jugozapadu i jugu Srbije mestimično sa kišom, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 17 do 21 stepen. U narednih nedelju dana očekuje se umereno do potpuno oblačno sa čestom kišom,