Erdogan: "Bajden je dao naređenje da me svrgnu, ja to znam"

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je predsednik SAD Džo Bajden, kako je rekao, ''naredio da Erdogan bude svrgnut'' na sutrašnjim predsedničkim izborima u Turskoj.

- Bajden je dao naređenje da se Erdogan svrgne, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju. Ako je to slučaj, sutra će glasački listići dati odgovor i Bajdenu - rekao je Erdogan, komentarišući Bajdenovu izjavu iz vremena predsedničke kampanje u SAD 2020, kada je istakao da Vašington treba da ohrabri Erdoganove protivnike da ga pobede na izborima, preneo je Rojters. Portparol američkog Stejt departmenta rekao je da je Turska dugogodišnji saveznik SAD i da će Vašington