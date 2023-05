Zelenski u iznenadnoj poseti Londonu! Traži dodatnu vojnu pomoć nakon što je Britanija obezbedila rakete dugog dometa Storm Šadov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa Rišijem Sunakom u iznenadnoj poseti Velikoj Britaniji uoči velike kontraofanzive protiv Putinove vojske.

To je samo jedna od stanica na njegovoj turneji po nekoliko evropskih zemalja koje su saveznici ove ratom razorene zemlje, saznaje britanski San. Zelenski se tokom vikenda sastao sa nemačkim i francuskim liderima, kao i sa italijanskim zvaničnicima. It was another powerful day for our defense, for our international positions. I thank Mr. President Frank-Walter Steinmeier, Mr. Chancellor Olaf Scholz @Bundeskanzler and the German 🇩🇪 people for the powerful defense