FOTO Tri prizora u jednoj slici koja će Embida zauvek proganjati

Nikako ne može da dođe do finala konferencije Džoel Embid je sa Filadelfija Seventisiksersima ispao u polufinalu Istočne konferencije, nakon što ih je Boston razbio sa 112:88.

Iako je proglašen za MVP-ja regularne sezone, Embid nije opravdao to zvanje i u plej-ofu, pa je po treći put u karijeri ispao u polufinalu Istoka. Ono što je zanimljivo jeste da mu se to svaki put desilo protiv različitog tima i svaki put u majstorici, odnosno sedmoj utakmici. Najpre je u sezoni 2018/19. izgubio od Toronto Reptorsa (92:90) kada je Kavaj Lenard pogodio šut za pobedu u poslednjoj sekundi. Da stvar po Kamerunca bude još gora, on je bio taj koji je bio