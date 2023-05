FOTO: Dvoje povređenih u sudaru autobusa GSP-a i dva automobila na Novom naselju

Dve osobe povređene su u sudaru autobusa GSP-a i dva automobila na uglu Bulevara Jovana Dučića i Ulice Bate Brkića.

Povređeni su putnica gradskog autobusa (60) i vozač jednog automobila (33). Portparol Hitne pomoći dr Zoran Krulj za 021.rs kaže da su povređeni zbrinuti na mestu udesa, nakon čega su prevezeni u Urgentni centar, na odeljenje hirurgije. Sudar se dogodio danas, u 7 časova.