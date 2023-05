Air Serbia nakon tri decenije ponovo leti za Čikago

Avio-kompanija Air Serbia najavila je da će od srede, 17. maja uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga kojih nije bilo više od 30 godina.

Nova linija nastavak je širenja poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a letovi od Beograda do Čikaga će se do 11. juna obavljati dva puta nedjeljno – sredom i subotom, dok će se od 12. juna letovi obavljati tri puta nedjeljno – ponedjeljkom, sredom i subotom. Letovi od Beograda do čikaškog Međunarodnog aerodroma O’Hare trajaće oko 11 sati i obavljaće se avionima Airbus A330 iz dugolinijske flote kompanije Air Serbia. U nacionalnoj avio-kompaniji