Er Srbija sutra ponovo letovi iz Beograda za Čikago

Er Srbija će od sutra uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga kojih nije bilo više od 30 godina.

Zvanični ispraćaj prvog leta Er Srbije za Čikago biće na aerodromu "Nikola Tesla" u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nova linija je nastavak širenja poslovanja Er Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, a letovi od Beograda do Čikaga će do 11. juna biti sredom i subotom, zatim tri puta nedeljno - ponedeljkom, sredom i subotom. Letovi od Beograda do čikaškog Međunarodnog aerodroma "O'Her" trajaće oko 11 sati, avionima erbas A330 iz dugolinijske flote