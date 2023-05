Oboleli od malignih bolesti od danas mogu o trošku RFZO da zamrznu reproduktivni materijal: Evo ko ima pravo

Oboleli od malignih bolesti od danas mogu o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) da zamrznu reproduktivni materijal kako bi po završetku lečenja imali priliku da se ostvare kao roditelji.

- Pravo da na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja zamrznu jajne ćelije, spermatozoide ili embrione pre početka lečenja od kancera imaju žene do 40 godina starosti i muškarci do 50 godina koji nemaju metastaze i mogu se lečiti hemioterapijom i to, ukoliko već nemaju zamrznute reproduktivne ćelije i nemaju dete ukoliko nemaju zamrznute embrione i nemaju dete u postojećoj zajednici - navodi RFZO. Takođe, ovim pacijentima, kao i obolelima od kancera koji su ranije