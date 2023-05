Kurti: Zainteresovani smo za primenu sporazuma u celini, ne samo tačke sedam

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da je prištinska strana zainteresovana da se Briselski sporazum primeni u celini, a ne samo tačka sedam koja se odnosi na Zajednicu srpskih opština, koju on naziva samoupravom za srpsku zajednicu, na koju se, kako je rekao, fokusira srpska strana.

Kurti je novinarima rekao da Kosovo želi implementaciju sporazuma iz Ohrida u celini. "Očigledno da je član sedam deo sporazuma, ali član sedam nije sporazum, a zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi je to jasno stavio do znanja sinoć u Briselu", rekao je Kurti. On je rekao i da želi plan implementacije koji je detaljan, konkretan, izbalansiran i sveobuhvatan. "Zainteresovani smo za punu i hitnu implementaciju sporazuma, bez uslova i bez odlaganja. Problem je sa