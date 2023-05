"Ljude koji su protestovali ne zanima politika" Matović za Kurir TV: U pitanju je ožalošćeni narod, njega ne zanima rušenje

Nova runda dijaloga u Briselu završena je bez rezultata, Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković istakao je da je ponašanje Besnika Bisljimija bilo skandalozno i potvrdio da Priština ne želi da formira ZSO.

On je ukazao da je Bisljimi sve vreme pokušavao da različitim upadicama u potpunosti obesmisli ceo tok razgovora i dijaloga. Kako je rekao, Bisljimi nije želeo da pruži konkretne odgovore o važnim pitanjima, a kada se pomene ZSO on kaže da ne zna šta je to. Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku. Todorov je komentarisao jučerašnji sastanak i rekao da Priština u vokabularu nema reč 'dijalog'. - Srbija ide u