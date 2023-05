„Nemamo više ništa, ostala sam sa troje dece na ulici”: Potresni prizori na mestu požara kod Pančevačkog mosta VIDEO, FOTO

Potresne scene zatekla je ekipa portala Nova na mestu gde je jutros, u ranim satima, izbio požar u naselju ispod Pančevačkog mosta.

Kako su ispričali meštani, već su upozoravali na loše instalacije. “Požar je krenuo od komšije stolara. Ja sam mu već skretao pažnju, ali on me nin slušao. Jutros nas je probudio plamen, ja imam dosta zdravstvenih problema i pritisak mi je skočio. Jedva smo se spasli”, ispričao je za Nova.rs Gani Šala. Dara Đorđević, majka troje dece ostala je bez krova nad glavom. “Isprepadali smo se jutros kada je sve počelo. Sve nam je izgorelo do temelja. Nemamo više ništa.