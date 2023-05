Smena sunca i oblaka: Tokom dana stiže i kiša, najviša dnevna do 23 stepena

U Srbiji danas prepodne u većini predela pretežno sunčano, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima.

Posle podne i uveče u svim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni i istočni, posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša od 18 do 23 stepena Celzijusa. Tokom noći oblačno sa