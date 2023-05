Još sutra tmurno u Novom Sadu, a onda sunčano i do 25 stepeni

Još su za sutra najavljeni tmurni oblaci i pljuskovi, a onda sledi nekoliko lepših dana.

U četvrtak će se temperatura kretati od 11 do 15 stepeni. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U petak suvo, vedrije i uz temperaturu od 11 do 20 stepeni. Subota i nedelja sunčani i topli, oba dana uz 12 do 25 stepeni. U ponedeljak je ponovo moguća slabija kiša, ali i dalje toplo - do 24 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 18. maj: Očekivane biometeorološke prilike izazivaće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim