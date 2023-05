Tokom prepodneva uglavnom sunčano osim na jugu i istoku zemlje.

Posle podne i tokom večeri naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Kragujevcu promenljivo, moguća slaba kiša sa temperaturom do 22 stepena.