Vozač mercedesa koji je pokosio devojčice i pobegao poznat policiji: Udario decu na pešačkom blizu škole i pobegao: Za njim bile raspisane dve potrage!

Muškarac Branislav T. (64) koji je na pešačkom prelazu pokosio dve devojčice i pobegao, odranije je poznat policiji, a kako saznajemo, za njim su bile raspisane dve policijske potrage - zbog prevare i prekršaja u saobraćaju!

Nesreća se dogodila juče u Ulici Otona Župančiča u zoni škole, kada je vozilo "mercedes" A klase udarilo pešake decu A.N (8) i J.N (13). One su prevezene u Urgentni centar, gde su konstatovane lake povrede. Vozač je nakon nesreće zaustavljen u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića. Kako nezvanično saznajemo, vozač je odranije poznat policiji, a za njim su bile raspisane dve potrage. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,