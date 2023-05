Uhapšen vozač koji je naleteo na dve devojčice u Ulici Otona Župančića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su B. T. (1959) zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je on juče u Ulici Otona Župančića automobilom marke “mercedes” naleteo na trinaestogodišnju i osmogodišnju devojčicu dok su prelazile ulicu na obeleženom pešačkom prelazu u zoni škole, a potom pobegao s lica mesta. Devojčice su prevezene u Urgentni centar, gde su im konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, navedeno je u