Jerinić ( Ne davimo Beograd): Vučić, sve više, sudbinu države vezuje za sudbinu SNS

Poslanica Ne davimo Beograd Jelena Jerinić ocenila je da je „posebno žalosno“ što predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić „sve više sudbinu države vezuje za sudbinu svoje stranke“.

Jerinić je za Danas kazala da „ljudi ne žele da na to pristanu“, te da „i protesti širom Srbije na to vrlo jasno ukazuju“. Ona je, povodom najave Vučić da skup 26. maja u Beogradu, „neće biti skup protesta, skup ljutnje, i da to ne sme biti skup mržnje, već skup nade“, ocenila da je to „eventualno miting nade za SNS, da će uspeti da ostanu na vlasti“. „Za ljude koji se nadaju boljem životu u Srbiji sigurno nije“, rekla je ona te zapitala kakvoj nadi mogu da se