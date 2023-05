Danas oblačno i svežije, do 19 °C

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura će biti od 11 do 14 °C, najviša dnevna od 14 do 19 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu se očekuje oblačno i svežije, povremeno s kišom, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 12 °C, najviša dnevna oko 15 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u petak se očekuje ređa pojava kratkotrajne kiše uz postepeno razvedravanje, a po podne i toplije. Za vikend pretežno sunčano i toplo, u