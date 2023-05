Poljoprivrednici iz Pančeva: Ostajemo dok se ne reše zahtevi, još uvek nas nisu pozvali na razgovor

Poljoprivrednici iz pančevačkog kraja, koji su blokirali jutros traktorima novi put za Pančevo, poručuju da ostaju do ispunjenja svojih zahteva, a kada će to biti ne znaju, budući da ih niko još nije pozvao na razgovor, objašnjava za Insajder proizvođač mleka Dejan Trajković. On dodaje da je stari Tamiški most "rasterećen" kako se ne bi mešali u politiku, ali da su poljoprivrednici i dalje kraj puta.

"Pančevo je blokirano već danima, s tim da smo danas, pošto su skupovi u gradu, stari Tamiški most rasteretili, da se ne bismo mešali u politiku, ali, poljoprivrednici su i dalje na toj lokaciji, odmah kraj puta. To su ljudi koji ne žele nikog da maltretiraju i ne želimo apsolutno da se mešamo u politiku. Imamo naše zahteve, naše probleme, zahtevi su na stolu - još nas nisu pozvali na razgovor. Danas smo čuli da će nas navodno pozvati, ali ništa pismeno nismo