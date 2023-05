Snažan zemljotres u Tihom okeanu, evakuisane obale zbog mogućeg cunamija

Snažan zemljotres magnitude 7,7 pogodio je danas oblast u Tihom okeanu jugoistočno od Nove Kaledonije, gde je zbog opasnosti od cunamija stanovništvo evakuisano dalje od obala.

Manji plimni talasi, do pet metara, stigli su i do obala Vanuatua. Zemljotres je bio na dubini od 37 kilometara i 333,8 kilometara od obale, saopštio je Američki institut za geofiziku. Pacifički centar za upozorenje na cunami procenio je da je moguće da dođe do cunamija u radijusu od 1.000 kilometara oko epicentra.