Hiljade Izraelaca održale godišnji Marš uz povike "smrt Arapima": Bilo više incidenata, napadnuti i novinari

Posebno napet aspekt Marša pod zastavama je njegova ruta kroz Vrata Damaska i muslimansku četvrt kojom se uglavnom koriste Palestinci

Kontroverzan godišnji Marš pod zastavama kroz muslimansku četvrt održalo je hiljade Izraelaca u jerusalimskom Starom gradu, uz povike "smrt Arapima" i više incidenata s palestinskim stanovnicima, a bilo je i napada na novinare. Uprkos tome, skup je ipak protekao bez većeg incidenta, prenosi The Times of Israel. Hamas je pre dve godine ispalio rakete na Jerusalim u vreme marša, što je dovelo do 11-dnevnog rata između Izraela i Gaze. Godišnja parada do Zapadnog zida