Makron: Prisustvo Zelenskog na G7 moglo bi da promeni situaciju u Ukrajini

Prisustvo Volodimira Zelenskog na samitu Grupe sedam industrijski najrazvijenih zemalja (G7) može da promeni situaciju u Ukrajini, izjavio je danas u Hirošimi francuski predsednik Emanuel Makron svom ukrajinskom kolegi na početku bilateralnog sastanka.

"To je jedinstvena prilika da Zelenski razgovara sa svojim saveznicima iz G7, ali i da razgovara o Ukrajini sa raznim liderima zemalja koji su pozvani na samit", rekao je Makron. Francuski predsednik je ocenio da bi to moglo da promeni situaciju Ukrajini u korist, dodajući da će njegova zemlja biti uz Ukrajinu "do kraja". Zelenski je po dolasku u Hirošimu razgovarao sa indijskim premijerom Narendom Modijem, koji je mu rekao da će Indija učiniti "sve što je