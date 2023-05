Konačno stiže ono što svi čekamo, sunce i 27 stepeni danas! Jesen konačno odlazi, a sledeće nedelje nas čeka...

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Srbija: U subotu znatno toplije i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Samo je na krajnjem jugu i istoku Srbije moguća retka pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren do pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.