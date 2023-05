Sutra sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od devet do 15, a najviša od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće od 12 do 15, a najviša oko 26 stepeni. Narednih dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, ali nestabilno