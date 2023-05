Uhapšen zbog polnog uznemiravanja maloletnica u Ripnju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Voždovac uhapsili su B.

P. (1970) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je danas iz MUP-a. On se sumnjiči da je u petak, u jednom marketu u Ripnju, neprimereno dodirivao dve maloletnice (2008. i 2009. godište). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, prenosi Tanjug.