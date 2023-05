Vučić: Crna Gora i Srbija imaju svoje razlike, ali to ne sme biti prepreka za saradnju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Podgorici da će Crna Gora u Srbiji uvek imati "iskrenog prijatelja i dobrog partnera".

On je novinarima ispred skupštine Crne Gore rekao da je Srbija želela da ukaže poštovanje narodu i građanima Crne Gore, i to koliko im je stalo i važno da u Crnoj Gori imaju istinskog partnera. "Imamo neke razlike, ali to sme da bude prepreka u razvoju što je moguće bližih odnosa. Moramo stvari da radimo na racionalnom nivou i da se trudimo da ti odnosi budu što je bolji mogući", rekao je on nakon inauguracije crnogorskog predsednika Jakova Milatovića. Vučić je