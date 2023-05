Vremenska prognoza za nedelju: Sutra ujutru suvo, a tokom dana u ovim krajevima velike promene

Narednih dana temperatura do 27°C

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno. Ujutro će biti suvo, a tokom dana ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne, a naročito u južnim, centralnim i istočnim predelima i u brdsko-planinskim predelima Srbije. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak istočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15°C, maksimalna dnevna od 22 do 26°C. U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno i uglavnom suvo, tek ponegde na širem