(Video) Posle janinog hapšenja oglasila se Viki: "Čula sam se sa njom, ja plaćam porez i u Nemačkoj i u Srbiji"

Pevačica Jana Todorović uhapšena je na aerodromu u Cirihu jer nije imala dozvolu da peva nakon čega je deportovana u Srbiju. Njena koleginica pevačica Viki Miljković otkrila je da se čula sa koleginicom nakon neprijatne situacije koju je doživela.

- Čula sam se sa Janom, dobro je ona hvala Bogu. To je sve u opisu našeg posla, to se dešava, to može svakom od nas da se desi. Svako ko se bavi ovim poslom, i Jana i ja, ima nas dosta koji se bavimo skoro tridesetak godina ovim poslom, pa je nemoguće da ne dođe do neke neprijatne situacije. Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, ja već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez i ovde plaćam porez. Ja sam nekako vaspitana da budem