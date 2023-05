Mladi o protestima: Treba ostati uporan do kraja, najlakše je spakovati kofere

Student Filozofskog fakulteta Vanja Đurđić odlaske na proteste "Srbija protiv nasilja" smatra svojom društvenom odgovornošću, dok glumac Marko Grabež ističe da su zahtevi protesta vrlo konkretni i da je to jedan od razloga zašto je toliko ljudi na ulicama.

Pevačica Iva Lorens smatra da nisu samo mladi buntovni i da se on (bunt) kod svakoga može probutiti. Gostujući u Novom danu, glumac Marko Grabež istakao je da su protesti civilizacijska tekovina i izraz nezadovoljstva. „ Idem na proteste, išao sam i ići ću„, kaže glumac. Zahtevi su vrlo konkretni i to je jedan od razloga zašto je toliko ljudi na ulicama i nešto iza čega svi stojimo, smatra on i dodaje da „svako društvo bolije od svojih boljki, ali nisam siguran da