Danas sunčano i toplo, do 26 stepeni

U Srbiji će ujutro po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično kratkotrajne magle.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Sredinom dana i posle podne ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 9 do 15 °C, a najviša od 22 do 26 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, preneo je Tanjug. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.