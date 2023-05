Novosađane narednih dana očekuju pljuskovi i veoma toplo vreme

Sedmica pred nama biće topla, uz česte pljuskove.

U ponedeljak pljuskovi s grmljavinom. Minimalna temperatura biće 13, a maksimalna 25 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. I u utorak toplo, do 26 stepeni, ali za sada se prognozira suvo vreme, uz povremene sunčane intervale. Sreda opet donosi pljuskove s grmljavinom, uz temperaturu od 14 do 27 stepeni. Četvrtak i petak - pljuskovi, a temperatura će se oba dana kretati od 15 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 22. maj: