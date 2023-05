Meteorolog: Kakvo nas leto očekuje?

Meteorolog Nikola Todorović izjavio je danas da će leto, gledajući srednje temperature, verovatno biti manje toplo od prethodna dva leta. „Biće pljuskova, grmljavina, nepogoda, što svakog leta imamo.

Temperatura bi, gledajući višedecenijske proseke, bila malo iznad proseka, stepen, dva“, rekao je Todorović za RTS. U junu su, kako je dodao, prosečne maksimalne temperature između 25 do 27 stepeni, u julu od 28 do 30, a u avgustu od 30 do 28 stepeni, pošto počinje da pada srednja temperatura. „Pošto je naše vreme retko kad prosečno, biće nekoliko dana sa ekstremno visokim temperaturama, čak i do 35 stepeni u julu i avgustu, ali za razliku od prethodna dva leta,