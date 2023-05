Borelj: Bliske veze sa Rusijom nisu kompatibilne sa evropskim integracijama

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je danas da je sa ministrima spoljnih poslova zamalja Zapadnog Balkana razogovarao o ruskom uticaju i da je naglasio da bliske veze sa Rusijom nisu kompatibilne sa evropskim integracijama.

Borelj je na konferenciji za novinare posle ručka sa ministrima rekao da je EU pozdravila strategiju onih zemalja koje su se potpuno usaglasile sa spoljnom politikom EU i sankcijama prema Rusiji, a da su onima koje to nisu učinile, među kojima je i Srbija, ukazali da „bliske veze sa Rusijom nisu kompatibilne sa evropskim integracijama“. Kako je rekao, u EU shvataju da je to državni interes, ali poručuju to nije podudarno sa pristupnim procesom. „Želimo da radimo na