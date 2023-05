Vučić: Tražiću maksimalne kazne za odgovorne za teške zločine, posetio sam OŠ „Vladislav Ribnikar”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se kao građanin i predsednik boriti svojim autoritetom i svom svojom snagom da odgovorni za nedavna masovna ubistva budu kažnjeni maksimalnim kaznama.

Vučić je za RTS rekao da je danas posetio porodice žrtava masovnog ubistva u Duboni i Malom Orašju i da je razgovarao sa roditeljima koji su izgubili sina i ćerku. „Jedino što sam mogao da kažem je da ću kao građanin i kao predsednik, za onog koji je to učinio i one koji su ga naoružavali i koji su pomagali, tražiti najtežu moguću kaznu”, rekao je Vučić i dodao da je nakon toga posetio i porodice ostalih žrtava masovnog ubistva. On je naveo da su ljudi sa kojima je