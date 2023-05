"Šta ovo znači? Izmišljotine" Zbog Cece se orio studio - nije mogla da veruje šta je on rekao: "Pričam na srpskom da me svi razumeju"

U "Zvezdama Granda" prepirke između članova žirija su česte, a pevačica Svetlana Ceca Ražnatović i kompozitor Aleksandar Milić Mili ponovo su se "peckali" tokom aktuelnog kruga takmičenja.

- Malo zvuči tezgaroški, a mislim da ti to ne treba, da ćeš biti skuplji pevač bez toga - rekao je Mili jednom od takmičara, što je iznerviralo Cecu Ražnatović. - A šta to znači, odvajati tezgaroško, koncertno, opersko pevanje... Ne! Ovo su sada samo izmišljanja. Možeš da kažeš da ti se sviđa ili ne sviđa, pričam na srpskom sada da me svi razumeju. Ovo je osmina finala, ovo su sada čiste izmišljotine! - odbrusila je Svetlana, a Mili je nakon njenog komentara tvrdio