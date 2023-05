"Svakog dana me je maltretirao, htela sam da pobegnem": Teodora kroz suze progovorila o paklu koji je prošla sa nasilnikom Čorbom

Pevačica Teodora Bilanović pretrpela je fizičko i psihičko zlostavljanje od svog bivšeg dečka, rijaliti učesnika Milana Jankovića Čorbe.

Ona je sada otvorila dušu o agoniju kroz koju je prošla. - Radim na mentalnom zdravlju. Radim na sebi, bolje se osećam, sama vidim napredak i dobijam povratne reakcije od ljudi, to je pravi put. Posledice ću da osećam do kraja života. Svaka žrtva nosilja će uvek osećati posledice, ak i kad ih lečimo i izlečimo, uvek ostaje taj osećaj. Ja sebe doživljavam kao pobednika, junaka, uspela sam da se izborim sama sa sobom, a to je najteže čoveku. Ja sam i pre, i u, a i