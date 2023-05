Tina Tarner: Muzička legenda preminula u 83. godini

Pevačica Tina Tarner, koju su soul klasici i pop hitovi poput The Best i What’s Love Got to Do With It učinili superzvezdom, preminula je u 83. godini.

Tarner je imala mnogo zdravstvenih problema poslednjih godina, bolovala je od kancera, šloga i bolesti bubrega. Slavu je stekla nastupajući sa mužem Ajkom tokom 11960-ih, kada nastaju hitovi poput Proud Mary, River Deep, Mountain High. Razvela se od Ajka, za koga je govorila da je bio nasilan, 1978. i napravila još veći uspeh kao solo pevačica 1980-ih. Kraljica rokenrola, kako su je zvali, proslavila se zahvaljujući smelim i razigranim nastupima i hrapavim, moćnim