Jednostavno najbolji: Po ovim hitovima ćemo pamtiti Tinu Tarner (video)

TINA Tarner preminula je u 83. godini, saopštio je njen portparol.

Foto: Profimedia Pevačica je obeležila rokenrol muziku, bila je prva žena koja se ovim žanrom bavila. Tina je svoju karijeru započela krajem pedesetih godina pesmom Boxtop. Foto: Hermann J. Knippertz Početkom šesdesetih godina je pesmama „Its gonna work out fine“ i „Proud Mary“ etablirala u svetu rokenrol muzike. Pevačica je napravila pravu revoluciju osamdesetih godina kada je izdala multi platinasti album „Private dancer“, a pesma „What’s Love got to do with it“