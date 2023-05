Promenljivo i nestabilno uz pljuskove i grmljavinu

BEOGRAD:U Srbiji danas promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavinu, koji ponegde mogu biti izraženiji sa većom verovatnoćom u centralnim, južnim i istočnim delovima.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 22 do 26 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalna pojava, pa se padavine očekuju samo u pojedinim delovima grada ili u široj okolini. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 24 stepena. U Srbiji u narednih sedam dana promenljivo i nestabilno,